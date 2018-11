Napoli, ag.Hamsik: "Rinnovo? Non c'è bisogno. Contratto già lungo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di 'Radio Marte' Martin Petras, agente del capitano del Napoli Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non so se in Cina abbiano aggiunto un tetto salariale, non mi interessa. Il motivo per cui Marek non ha ancora segnato è che è cambiata la sua posizione in campo, ora gioca molto più dietro, da mezzala riusciva a sfruttare le sue abilità a inserirsi negli spazi, ora ha altri compiti, nelle ultime gare ci ha provato con alcune conclusioni da fuori ma non è andata per sfortuna e imprecisione. Il Napoli è giusto che creda allo Scudetto, altrimenti che si va avanti a fare, i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio ma devono ancora venire a Napoli, gli azzurri sono cresciuti molti mentre la Juve è sempre uguale. Rinnovo? Non ne abbiamo parlato, d’altronde Marek ha un contratto valido fino a giugno 2020, in più c’è un’opzione per un altro anno, insomma è come se scadesse nel 2021".