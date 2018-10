Napoli, ag. Hamsik: "Sta dimostrando di non valere solo 60 minuti a partita"

Fonte: Tuttonapoli.net

Martin Petras, uno degli agenti facenti parte dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quella col PSG è una di quelle partite che vuoi giocare sempre, che anche se fai il calciatore ti fa venire i brividi. Marek ha fatto una grandissima gara. Si diceva che fosse un calciatore da 60 minuti a partita, invece ieri ha giocato tutto il match, ha avuto dei numeri importanti e sono felice per lui perché se lo merita come persona e come calciatore. Il Napoli ha sorpreso tutti, nessuno si aspettava che sarebbe andato a Parigi a dominare, soprattutto a centrocampo. Poi il PSG ha i campioni, ma un punto va bene".