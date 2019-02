Napoli, ag. Hamsik: "Trattativa difficile, ma il Dalian lo ha sempre voluto"

Fonte: tuttonapoli.net

A Radio Marte è intervenuto Juraj Venglos, procuratore di Hamsik: “Il Dalian ha sempre voluto Marek per cui l'accordo non è stato difficile da trovare, ma la trattativa si è complicata per la modalità di pagamento. Non è stata la trattativa più difficile della mia vita, ma non è stata neppure semplice. Non ho mai detto che Hamsik non sarebbe andato via a gennaio, ma in questo periodo ho preferito parlare poco perchè quando inizia una trattativa parlare significa poter far saltare l'affare. Studieremo il calendario delle partite di Hamsik tra Dalian e Nazionale e troveremo l'incastro giusto per tornare a Napoli e salutare i tifosi. Questo potrebbe accadere anche in breve tempo”.