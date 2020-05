Napoli, ag. Hysaj: "Andrà sicuramente alla Roma? Tutte cavolate"

vedi letture

Ospite di Radio Punto Nuovo Mario Giuffredi agente di Elseid Hysaj, terzino del Napoli in uscita la prossima estate, ha fatto il punto sul futuro del calciatore albanese: "E' rimasto a Napoli perché quest'estate saltò la trattativa per portarlo via. Offerte per lui adesso non sono ancora arrivate. Se andrà sicuramente alla #Roma? Tutte cavolate.