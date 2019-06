Napoli, ag Hysaj: "Attacchi scorretti, giusto lasciare dopo quattro anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, conferma ai microfoni di Radio Marte che il suo assistito lascerà la formazione di Carlo Ancelotti: "Dopo quattro anni è giusto che vada via. Ha dimostrato di essere tra i migliori d'Europa per tre anni, poi col cambio tecnico ha pagato un po' come prestazioni. Mi dispiace da agente e da napoletano che, al primo anno un po' al di sotto di prestazione, abbia ricevuto troppe critiche. Mi dispiace solo questo. Per tre anni ha dato il cuore e dimostrato un grande livello, non è stato corretto attaccarlo in questo modo. Non ha fatto neanche male, ma è stato sufficiente".