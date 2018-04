Napoli, ag. Hysaj: "C'è fiducia nello spogliatoio, tutti credono allo scudetto"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Elseid Hysaj e Luigi Sepe, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nello spogliatoio hanno ancora grande fiducia, la consapevolezza di poter prendere la Juventus. La stanchezza l'ha fatta un po' da padrona in queste ultime partite, queste sono le sensazioni che ho avuto parlando con i miei assistiti, che però sono ancora molto ottimisti, per niente disperati. Il non aver nulla da perdere li rende ancor più propositivi", le parole del procuratore riportate da Tuttonapoli.net.