L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Sky Sport non solo del ritorno di Cristiano Biraghi all’Inter, ma anche del possibile trasferimento di Elseid Hysaj al Valencia: “Per Biraghi è una grandissima soddisfazione riportato all’Inter dalla porta principale visto che quando l’avevamo preso in procura 8-9 anni fa aveva appena lasciato i nerazzurri. Dopo un lungo percorso ha coronato il sogno di tornare a vestire la maglia nerazzurra. - continua Giuffredi – Per Hysaj siamo in contatto da questa mattina con il Velencia e vediamo se entro domani ci saranno i presupposti per chiudere l’operazione. Non è facile perché mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e queste sono operazioni che richiedono tempo. Se ci sarà uno spiraglio proveremo ad accontentare il ragazzo, ma, ripeto, abbiamo davvero pochissimi giorni”.