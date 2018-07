Napoli, ag. Hysaj: "Contatti con Giuntoli, pronti a discutere di rinnovo"

Quasi dieci anni al Palermo. Tanti, troppi per essere dimenticati in fretta. Michel Morganella ha lasciato i rosanero dopo la scadenza del contratto. E ora è pronto a ripartire. “Ho fatto tre settimane di preparazione con il medico del Palermo, il Dottor Puleo, con cui c’è un grande...

Hellas Verona, Somma vicino. Si lavora per Dawidowicz

Crotone, Marchizza: "Club e DS hanno spinto molto per avermi qui"

Spezia, Lamanna: "Farò di tutto per migliorarmi sempre di più"

Cosenza, Capela: "Qui c'è un bell'ambiente per poter vincere"

Giornale di Brescia: “Tremolada e Morosini. In onda la grande bellezza”

Perugia, in attacco c'è Vido. Arriva in prestito

Cosenza, biennale per Varone

Braccio di ferro Spezia-Pescara per l'attaccante Scamacca

Hellas Verona, tre richieste dalla C per Cappelluzzo

Pescara, per Forte arrivano richieste dalla Serie C

Benevento, Vigorito: "Voglio tornare in serie A"

Livorno, Protti: "Lavoriamo per aver risultati costanti in campionato"

Il Chelsea ci aveva pensato, ma Elseid Hysaj è destinato a rimanere a Napoli almeno per un'altra stagione. Ma probabilmente anche di più. Mario Giuffredi, agente del terzino albanese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Rinnovo? Io e Giuntoli abbiamo parlato di tutto, ma non c'è fretta. Se il Napoli avesse voglia di prolungare il contratto di Hysaj noi saremmo felici di ascoltare, pronti a discutere. Elseid ha voglia di dimostrare che è forte anche quando c'è da attaccare e senza Sarri".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy