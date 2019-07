Napoli, ag. Hysaj: "È il momento di cambiare. Serve una proposta seria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Canale 21, il procuratore Mario Giuffredi ha parlato anche del suo assistito Elseid Hysaj:" Hysaj è un calciatore di personalità, che ci tiene sempre tanto a fare bene – spiega l’agente - Ha fatto 4 anni a Napoli, tre sono stati fantastici mentre il quarto è stato un po' in sordina. Tutto ha un inizio e una fine, per lui forse è arrivato il momento di cambiare aria e se ci saranno i presupposti per andar via coglieremo l'occasione, anche se il calciomercato è strano e può succedere sempre di tutto. La Roma? La società che vorrà Hysaj, che sia la Roma o altre squadre, dovranno farsi avanti in modo serio e con una proposta concreta. Elseid ha un valore che non può essere depauperato da una stagione sbagliata, il Napoli giustamente vuole monetizzare una cifra corrispondente al valore del calciatore e non si fa prendere in giro. Un prezzo? Non posso farlo io, spetta alla società".