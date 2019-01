© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di Raisport è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri del terzino del Napoli Elseid Hysaj per fare il punto sul futuro del suo assistito: "In settimana ho avuto un colloquio con Ancelotti e Giuntoli di quattro ore. Abbiamo chiarito la situazione riguardo il giocatore ed il poco utilizzo. Ancelotti mi ha dato delle motivazioni che condivido in pieno perché lui vive il giocatore ogni giorno e sa in che condizione è. L'importante è aver sentito Ancelotti dire che lo stima. Gli ha confermato la fiducia, poi a gennaio possono esserci delle opportunità e se saranno di vantaggio per tutti bene altrimenti poi dopo parleremo di rinnovo".