Napoli, ag. Hysaj: "Il suo futuro è legato a quello di Sarri"

© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Crc in merito al futuro del suo assistito: "Ha una clausola di 50 milioni, l'unico campionato in Europa che può sborsare una cifra del genere è la Premier, se Sarri approderà in un club inglese non è escluso che possa chiedere di portarlo con sé, tra i due c'è un grande rapporto da tempo. Qualora invece il tecnico dovesse restare a pieni Hysaj avrebbe meno possibilità di andare via".