Napoli, ag. Hysaj in Inghilterra: tre club possono pagare la clausola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rendimento di Elseid Hysaj è fuori discussione, sempre protagonista nella strepitosa stagione del Napoli. E c’è una clausola da 50 milioni di euro che qualcuno potrebbe decidere di pagare. Mario Giuffredi, agente dell’albanese, è stato in Inghilterra e ha memorizzato dopo alcuni incontri che il Chelsea spinge per Hysaj. Lo stesso Chelsea che ci ha provato ben due volte per Koulibaly e non ha certo depennato dalla lista il colosso senegalese. Ma che ora si sta concentrando su Hysaj, ritenuto perfetto per la Premier, anche perché non è scontata la conferma di Zappacosta. Ma c’è di più: nel corso degli incontri di ieri è stato memorizzato che sull terzino ci sono – molto interessati – il Manchester United, destinato a liberare Darmian (seguito dalla Juve con molto interesse già dallo scorso gennaio), e il Liverpool. Lo rivela Sportitalia, tramite il blog del giornalista Alfredo Pedullà.