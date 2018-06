Napoli, ag. Hysaj: "Molto difficilmente lascerà il club azzurro"

Una nuova avventura per Marcelo Otero. L’ex attaccante del Vicenza è il nuovo direttore tecnico del Rampla Juniors. Una scelta del presidente Ignacio Duran che ha da poco vinto le elezioni. Otero sale in cattedra, il Rampla Juniors la sua nuova sfida...

Questo il pensiero, sintetico ma efficace, di Mario Giuffredi , agente dell'azzurro Elseid Hysaj , espresso ai microfoni di Radio Crc : "In questo momento non si sta preoccupando di quello che farà l’anno prossimo, si sta godendo le vacanze, è molto tranquillo, il futuro lo decideremo strada facendo, ma credo che difficilmente se ne andrà da Napoli. Su Mario Rui? Dopo il campionato fatto ha scalato delle gerarchie nella squadra, nel prossimo Napoli sarà uno di quelli su cui Ancelotti senz'altro punterà".

