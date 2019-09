© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, s'è soffermato sul futuro del terzino albanese nel suo intervento al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "I motivi della permanenza a Napoli sono due sono due. Il primo è legato al mancato accordo economico, il secondo è consequenziale al primo: secondo me non c'è stata neanche la volontà perché dal punto di vista tecnico il Napoli non se n'è voluto privare. Quest'estate ho fatto tre trattative con tre club importanti per Hysaj. Tutti hanno una grande stima di lui, perché lo reputano tatticamente forte visto che ha lavorato con Sarri. Hysaj è sempre piaciuto alla Juventus, ma quest'anno ha preso Danilo nello scambio con Cancelo e le strade si sono chiuse per questo motivo".