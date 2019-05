Giovanni Di Lorenzo ha da poco firmato con il Napoli sul lungomare di Mergellina, all'interno dell'hotel Vesuvio. All'esterno della struttura l'agente Mario Giuffredi ha parlato al microfono di Tv Luna in merito agli imminenti addii di Elseid Hysaj e Mario Rui. "Dopo quattro anni è normale che Hysaj vada a fare un'altra esperienza, le critiche fanno parte di questo lavoro. Contatti? Lavoriamo quotidianamente, come per Mario Rui", le parole del procuratore.