Napoli, ag. Hysaj: "Suo futuro può dipendere da quello di Sarri"

© foto di Federico De Luca

"Per tanti calciatori, compreso Hysaj, tanto si deciderà in base al futuro di Maurizio Sarri. E' importante per tanti calciatori capire cosa farà Sarri". Lo ha detto l'agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, intervenendo attraverso le frequenze di Radio Marte. Il procuratore del terzino del Napoli, poi, ha proseguito: "Se Sarri dovesse restare, chiederà di trattenere i calciatori migliori. Sicuramente chiederà di trattenere Hysaj. Il calciatore senza Sarri perde certezze e, se dovesse arrivare una squadra pronta a pagare la clausola, si possono iniziare a prendere in considerazione anche altre ipotesi. Se però Sarri restasse, anche in presenza di un club che offrisse una clausola, di fronte ad un adeguamento contrattuale potrebbe restare", le parole riportate da Tuttonapoli.net.