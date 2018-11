Napoli, ag. Hysaj: "Tornerà al top. Chelsea? Piace ai top club, vale 60 mln"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato a Radio Crc del terzino del Napoli. "Condivido che non sia il suo migliore anno, ma bisogna fare una riflessione: Hysaj da quando gioca a calcio a livello professionistico ha sempre e solo giocato con Sarri. Dopo 5 o 6 anni di calcio giocato con Sarri, le abitudini a livello tattico sono sempre le stesse. Oggi è l’unico giocatore del Napoli che ha bisogno di adattarsi veramente al gioco di Ancelotti. Oggi vive una nuova vita calcistica. Sono convinto che da gennaio lui offrirà di nuovo grandi prestazioni. Hysaj attenzionato dal Chelsea e da altri club? Se vedete che sta giocando Malcuit e sentite che il Napoli sta cercando altri giocatori, evidentemente vuol dire che ci sono anche richieste. Chi dice il contrario è male informato. Ipotesi Chelsea non tramontata? Lo avete detto voi. Hysaj è un giocatore che nel calcio inglese può far bene, visto che è molto fisico ed è attenzionato da grandi club. Vale 50 milioni di euro? Per me ne vale 60. Io non posso far passare Hysaj, che per due mesi giocato un po' sottotono, come uno che non ha più lo stesso valore degli ultimi 2-3 anni. Sfido a vedere chi in Europa ha i suoi numeri a livello di minutaggio", le parole del procuratore dell'esterno albanese riportate da Tuttonapoli.net.