© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elseid Hysaj vuole cambiare squadra. Il terzino destro del Napoli, già in estate al centro di diverse trattative di calciomercato, spera che la prossima finestra invernale sia quella giusta per un cambio di casacca: "È rimasto perché purtroppo non siamo riusciti a chiudere delle trattative, però è stato un male ridimensionato perché c’è un allenatore che ha considerazione di lui - ha dichiarato il suo procuratore Mario Giuffredi ai taccuini di 'Radio Punto Nuovo' -. La Roma è una soluzione gradita per il calciatore, se non la prima. Tra un anno sarà in scadenza, il Napoli potrebbe perderlo a zero e sarebbe un peccato, perché abbiamo un ottimo rapporto. Non rinnoviamo, sia noi che il Napoli siamo consapevoli che non ci sono i presupposti. Credo che anche per il ragazzo sia l’ora di cambiare dopo quattro anni e mezzo, non c’è bisogno di parlarne perché la pensiamo allo stesso modo".