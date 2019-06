Napoli, ag. Inglese: "Via per essere titolare, meglio se a titolo definitivo"

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli riaccoglie Roberto Inglese, attaccante reduce dal prestito al Parma, ma probabilmente l'attaccante ex ChievoVerona saluterà nuovamente Castel Volturno. A commentare la situazione della punta ci ha pensato il suo agente Samuele Sopranzi. "In questo momento è un giocatore del Napoli, fin quando non ci sarà una richiesta concreta e le società si mettono d'accordo c'è poco da fare. Il ragazzo andrà in ritiro con il Napoli, per quello che so io in questo momento, e si metterà a disposizione. In questo momento è tutto in alto mare. Ci sono diverse società che richiedono Roberto, ma non c'è qualcosa di concreto", le parole del procuratore.

Futuro altrove. Sopranzi ha infatti aperto a una nuova cessione del suo assistito, forse definitivamente. "Se lo vogliono almeno quattro squadre di A? Sì, possiamo dirlo. In questo momento la volontà del ragazzo è quella di essere protagonista, titolare indiscusso in un'altra squadra. In molti ancora non si sono accorti del valore di Roberto, ha qualcosa di importante. Ancelotti? Ha dimostrato che fa giocare tutti, ma la volontà del ragazzo - ripeto - è di essere protagonista, ha bisogno di giocare con continuità. Prestito o titolo definitivo? Io sarei più felice se andasse via a titolo definitivo, ma di questo si parla di trattativa in trattativa", ha aggiunto l'agente.