Napoli, ag. Jahanbakhsh: "Piace agli azzurri, visionato più volte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amir Hashemi, agente dell'attaccante dell'AZ Alkmaar Alireza Jahanbakhsh, ha parlato ai microfoni di Radio Crc dell'interessamento del Napoli per il suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TuttoNapoli: "Non posso confermare ufficialmente l'interesse, ma so che piace ai partenopei. Ho sentito dire che 2 o 3 volte alcuni scout del Napoli hanno seguito le partite dell’AZ Alkmaar per veder giocare Jahanbakhsh dal vivo, ma al momento non posso dire di più. Lui ha grandi obiettivi, il suo limite è il cielo. Sarebbe un grande onore e un grande piacere ricevere una telefonata dal Napoli, ma è molto importante capire la fiducia che porrà in lui la società. Ha 25 anni, per cui è importante capire la considerazione che avrà di lui la nuova squadra. Il Napoli è grande club, molti giocatori sarebbero onorati di vestire la maglia azzurra anche perché Napoli non è solo Maradona e Careca, quella di oggi è una grandissima squadra".