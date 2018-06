Napoli, ag. Jorginho: "Attendo che il club trovi l'accordo col City"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al momento è un calciatore del Napoli. Se il club chiude con il Manchester City trovando l'accordo entrerò in gioco io. La disponibilità è stata già data, ora stiamo aspettando che le due società trovino un accordo. Adesso si stanno parlando, spero che trovino l'intesa. Jorginho è il primo nome della lista del Manchester City, poi chiaramente se non troverà l'accordo con il Napoli andrà su qualcun altro, sicuramente ci sono anche altri nomi. Jorginho non ha ancora parlato con Guardiola perché è un calciatore del Napoli, non sarebbe giusto eticamente parlando. Ancelotti? Il mister non l'ha chiamato, quindi non si sono parlati. Ora Jorginho andrà in Brasile in vacanza. Tutti dicono che il suo modo di giocare non serva ad Ancelotti, ma noi siamo tranquilli. So che è un calciatore importante e servirebbe a tutti gli allenatori. In questo momento non si parla di rinnovo, ha ancora due anni di contratto e tocca al Napoli pensare se il giocatore può essere ancora utile alla causa".