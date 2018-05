Napoli, ag. Jorginho: "Ha un contratto, il suo futuro non dipende da Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “E’ da quattro anni in azzurro, alla maglia del Napoli ci tiene tantissimo. Le sue lacrime? Erano sincere, lacrime di chi ha dato tutto per questa squadra, per provare a vincere lo scudetto. In questo momento non ha senso pensare a un suo addio o al futuro, ieri piangeva solo per il suo sogno svanito, quello di riuscire a cucirsi il tricolore. Futuro dipende da Sarri? No, non c’entra niente, rispettiamo e vogliamo tanto bene al mister ma un calciatore professionista non far dipendere il suo futuro da un tecnico. Jorginho ha un contratto col Napoli, se dovesse arrivare un’offerta buona per la società e per il ragazzo la valuteremo, altrimenti siamo tutti contenti”.