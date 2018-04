Napoli, ag. Jorginho: "La Fiorentina sembrava il Manchester City"

© foto di www.imagephotoagency.it

Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Crc dei temi dell'ultima giornata di campionato e del futuro del regista italo-brasiliano: "L’Inter ha giocato bene dopo l’espulsione di Vecino e magari Sarri ha pensato che poteva accadere anche al Napoli. Dopo l’espulsione di Koulibaly, giocando con un centrocampo a 2 è giusto togliere Jorginho e non Allan o Hamsik. Purtroppo a Firenze il Napoli ha vissuto una partita storta e ora solo Bologna o Roma possono cambiare la situazione. La Fiorentina di ieri sembrava il Manchester City. Contro il Napoli giocano tutti al 110%, poi con l’espulsione di Koulibaly è diventato ancora più difficile. In Brasile crediamo che sia meglio un gol sotto che un uomo in meno perché in 10 vs. 11 fatichi anche con Crotone o Benevento, figuriamoci con la Fiorentina. Campionato finito? Sarà la matematica a dirlo, ma sapevo che sarebbe stato difficile per il Napoli conquistare 12 punti perché ero sicuro che la Juve qualche punto lo avrebbe perso, ma il Napoli doveva vincerle tutte. Non credo che se la Juventus avesse perso o pareggiato con l’Inter il Napoli avrebbe disputato una partita diversa a Firenze".

Sul futuro di Jorginho: "Ne parlerò con la società perché Jorginho ha altri 2 anni di contratto, ma ci sono anche diversi club interessati a lui e c’è da capire se il Napoli vorrà capitalizzare con i titolari o meno. Al momento, abbiamo capito solo che Reina andrà via".