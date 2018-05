Napoli, ag. Jorginho: "Non so se Ancelotti lo vuole. Parliamo col City"

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del proprio assistito: "L'arrivo di Ancelotti è stata una vera sorpresa ma le dinamiche del calcio moderno ci hanno abituato a questi cambiamenti repentini. Oggi Jorginho è un giocatore del Napoli, non ha firmato con nessuno e il Napoli non ha negoziato l'accordo con nessun club. In ogni caso, Napoli e Manchester City stanno continuando a parlare, vedremo cosa accadrà in futuro. Bisogna capire se Ancelotti vuole Jorginho oppure no. Non conosco quale sia il suo pensiero. Il giocatore è stato sicuramente contattato da Pep Guardiola e da altri allenatori. Vedremo cosa accadrà dopo le amichevoli della Nazionale. Jorginho al Chelsea con Sarri? Non conosco niente di questa trattativa per il mister. Non posso commentare questa possibilità fino a che non sapremo se si concretizzerà il passaggio di Sarri in Blues".