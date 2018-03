Napoli, ag. Jorginho: "Rinnovo? Parleremo a fine stagione. No clausola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Vuole terminare il campionato al meglio possibile, la discussione sul rinnovo slitterà a fine stagione, per interesse sia del club che del giocatore. Se è vero che piace molto in Inghilterra? Devo dire di sì. Proposte concrete non ce ne sono, ma c'è chi lo guarda con interesse. Jorginho ha altri due anni di contratto e vuole restare al Napoli. Se a qualcuno piace deve parlare con il club. Se l'offerta è buona per il Napoli, la valuteremo noi. Clausola rescissoria? Io non la condivido. Se è troppo bassa la società si lamenta perché prende troppo poco, se è troppo alta non arrivano offerte. Io non vorrei inserirla nel contratto. Ora, comunque, l'importante è che resti concentrato su questa parte finale di stagione".