Napoli, ag. Jorginho: "Vuole restare. Torreira sarebbe una riserva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Joao Santos, procuratore del centrocampista del Napoli Jorginho. Queste le sue parole: "Il Napoli ora è al secondo posto, ma sono fiducioso perché c’è ancora da giocare lo scontro diretto a Torino. Questa squadra è fatta da professionisti, che devono tutti risollevare la testa perché si può perdere contro la Roma e pareggiare contro l’Inter. In questo calcio si dà tutto per scontato, ma anche la Juve può commettere qualche passo falso. Il Napoli non si è arreso, giocherà per vincere contro il Genoa e anche contro la Juventus. Torreira al Napoli? Prima di tutto spero che Jorginho vada in Nazionale, poi se dovesse arrivare Torreira immagino che partirebbe come riserva. Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro è d’accordo, si potrà valutare l’offerta, ma Jorginho non cerca squadre perché non vuole andare via da Napoli. Abbiamo altri due anni di contratto, non cerchiamo nulla. Rinnovo? Credo che un passo avanti si possa fare a fine stagione".