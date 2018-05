Napoli, ag. Koulibaly: "Il futuro di Sarri può avere impatto su Kalidou"

© foto di Federico De Luca

Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “È troppo presto per parlare di futuro. Il ragazzo gioca fino alla fine del campionato per fare più punti possibili. Chiaramente questo è l'anno dei Mondiali, è un anno particolare e bisognerà vedere anche come finirà la questione Sarri, sicuramente questo potrà avere un impatto. Kalidou alla Juve? È ad un livello tale che può giocare ovunque”.