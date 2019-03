© foto di PhotoViews

Il difensore francese del Barcellona Clément Lenglet è stato accostato al Napoli nelle ultime ore. La redazione di sigonfialarete.it ha contattato l'agente del difensore: “Mi dispiace ma davvero non so cosa dire: la scorsa estate il Napoli manifestò un interesse ma poi arrivò il Barcellona. Resta al 100%? Nel calcio una percentuale del genere non può esistere ma mi chiedo perché mai dovrebbe andar via. Sta giocando, sta vincendo e quello è il Barcellona”.