Napoli, ag. Lobotka: "Nessuna offerta. Dovrebbe restare al Celta"

Branislav Jasurek, agente del centrocampista del Celta Vigo, Stanislav Lobotka, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Non c’è alcuna offerta ufficiale da parte del Napoli, e se qualcuno pensa che quella che è uscita sia un’offerta vera vuol dire che non ha capito nulla del valore del ragazzo. Conosco bene Giuntoli, mi piace il Napoli, ma non ho la sensazione che Stano possa trasferirsi a Napoli, neanche negli ultimi giorni di mercato".