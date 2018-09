Napoli, ag. Luperto: "Già a Dimaro sapeva che sarebbe rimasto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Nappi, agente del giovane difensore del Napoli Sebastiano Luperto, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della permanenza in maglia azzurra del suo assistito: "Quando arrivò Ancelotti io e Caliandro ci guardammo e ci dicemmo che secondo noi Luperto sarebbe rimasto a Napoli. Tecnicamente viene valutato da tutti, ma noi crediamo tanto nella persona Luperto. Anche Benitez vide delle doti in lui, tant'è che lo fece esordire. Abbiamo sempre avuto la sensazione di restare a Napoli. Non è rimasto spiazzato, già a Dimaro abbiamo saputo che sarebbe rimasto. Terzino? Se Ancelotti dice che può farlo, sicuramente ne saprà più di noi, non dimentichiamo da dove viene il mister".