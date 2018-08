Napoli, ag. Luperto: "Ragazzo umile. Bravo a farsi trovare pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli: "Luperto è arrivato in azzurro a 16 anni e mezzo, si è fatto le ossa com’è giusto che sia in giro in prestito. E’ un ragazzo molto umile, devoto al lavoro, serve pazienza ed umiltà e farsi trovare pronti quando arriva il momento, cosa che ha fatto Sebastiano nonostante si fosse trovato a giocare in un match molto complesso. Terzino? Ci ha lavorato, ma non mi piace il termine ‘adattare’, un calciatore moderno deve saper essere duttile, se cambia ruolo Hamsik figuriamoci se non può farlo Luperto che è un classe '96. Dopo la gara l’ho sentito, ma è un ragazzo di poche parole, che non fa trasparire le sue emozioni facilmente. È stato davvero bello, sono felice per lui e, in generale, quando vedo un giovane italiano che ha un’opportunità in Serie A, com’è giusto che sia".