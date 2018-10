Napoli, ag. Luperto: "Rientrato prima dalla Nazionale per curarsi meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Nappi, agente del difensore classe '96 Sebastiano Luperto, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte commentando le ultime notizie legate al difensore del Napoli. "È tornato dalla Nazionale Under 21 per curarsi meglio, ora valuterà con lo staff medico e tecnico il da farsi in questa settimana, lui sta lavorando e sta cercando di recuperare per Udine. Non so se senza questo problemino fisico con il Sassuolo avrebbe giocato titolare, con Ancelotti non è semplice indovinare le formazioni. Oggi un giocatore per ambire a giocare in grandi squadre deve essere pronto a giocare in tutte le posizioni, bisogna essere poliedrici, se un tecnico come Ancelotti, il più titolato al mondo, ti vede in un determinato ruolo vuol dire che ha ragione. Con lui sono tutti disposti a dare il mille per mille, si sentono tutti chiamati in causa", ha detto.