Napoli, ag. Luperto: "Soddisfatti dell'apprezzamento di Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Nappi, agente del difensore classe '96 Sebastiano Luperto, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "C'è tanta soddisfazione per questo esordio dopo tanti anni di sacrifici, siamo tutti contenti perché si parla sempre di giovani e di settori giovanili, ma è davvero piacevole che un giovane esordisca nel Napoli e si faccia trovare pronto. Tutti noi conosciamo la sua duttilità e nel calcio moderno questo è un fattore determinante per la carriera di un calciatore, Luperto si mette a disposizione dell’allenatore più forte e titolato al mondo, già questo è motivo di orgoglio, nel gruppo tutti si sentono importanti, dal magazziniere al giocatore che non può giocare sempre, ora però bisogna guardare avanti e iniziare a lavorare ancora di più, fare le cose serie e farsi trovare ancora più pronti. A livello caratteriale lui ha una freddezza e una umiltà che solo i grandi giocatori possono avere, lui sa che in questo momento qualunque insegnamento può essere utile per la sua carriera. Sta facendo questo percorso nel Napoli, uno dei club più importanti in Europa, e sta dimostrando di poterci stare, poi non so come andrà a finire col rientro di Ghoulam, in questo momento siamo a totale disposizione del Napoli".