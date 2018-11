Napoli, ag. Luperto: "Vuole restare. azzurri alla pari delle big europee"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente di Sebastiano Luperto, difensore classe '96 del Napoli, Diego Nappi: "Luperto titolare? Non entro in queste situazioni di formazione. Mercato di gennaio? Per lui stare nel Napoli è come stare nel PSG, Liverpool e qualsiasi big europea. E' a disposizione del mister e non ci sono problemi per tutta la stagione".