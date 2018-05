Napoli, ag. Maggio: "Vuole giocare, difficile possa diventare dirigente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto l'agente di Christian Maggio, Massimo Briaschi, per parlare del futuro del suo assistito: "Non c'è ancora nulla di definito. Avremo modo di incontrare la società e decidere la cosa migliore, quando i discorsi tecnici saranno più definiti. Dirigente? Difficile. Ci stiamo guardando intorno, lui vuole sicuramente continuare a giocare. Lui è in perfetta forma fisica, è un grande professionista. Giocare col Crotone? Se fosse davvero l'ultima in azzurro sarebbe bello poterla sfruttare".