Napoli, ag. Malcuit: "Ancelotti lo migliorerà nella fase difensiva"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto da Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del terzino in forza alla squadra azzurra. “Kevin è pronto, sta lavorando per essere a disposizione del mister quando lo riterrà opportuno. Non so se sarà titolare domani. Deve migliorare nella lingua, ma è già molto integrato nel gruppo partenopeo. Crescere in fase difensiva? Assolutamente, ma non c’è un tecnico migliore di Carlo Ancelotti per farlo. Giuntoli e Micheli lo hanno scelto proprio perché conoscono le sue caratteristiche e anche i punti in cui deve migliorare”, ha detto il procuratore.