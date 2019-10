Napoli, ag.Malcuit: "Champions? Da tempo aspettava questa opportunità"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto Bruno Satin, procuratore tra gli altri di Kevin Malcuit, per commentare proprio il match di ieri che ha visto in campo anche il terzino azzurro: "Malcuit è da tempo che aspettava l'opportunità di giocare e dimostrare che è all'altezza anche delle sfide di Champions ed è stato contento di aver giocato contro il Genk. Certo, è entrato a sinistra, ma poi Ancelotti lo ha spostato a destra e si è espresso bene. Kevin non è felice del risultato, ma un punto in Champions fuori casa è comunque un risultato da non disprezzare. Anche perchè il Genk mi è piaciuto, è squadra tosta e non per caso è campione del Belgio.

La convocazione del Marocco? Malcuit non ha ancora accettato, ma è una proposta che sta considerando. Da tempo il ragazzo sperava in una convocazione della Francia che finora non è arrivata. Nel caso in cui Malcuit accettasse la convocazione del Marocco per queste due amichevoli non so se poi potrebbe accettare quella della Francia ove mai arrivasse, non sono ferrato sui regolamenti e nel calcio le cose cambiano velocemente.

La cosa importante è che Kevin sia tornato in campo e che abbia dimostrato il suo valore. Di Lorenzo ha sfruttato l'opportunità facendosi apprezzare, ma Malcuit non è inferiore. In tutti i grandi club ci sono due giocatori in ogni ruolo quindi va bene".