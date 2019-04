Napoli, ag. Malcuit: "Felice per la sua stagione. È un giocatore vero"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato a Radio Marte dopo la buona prestazione a Frosinone del suo assistito: "La sua stagione è stata positiva, c'è differenza tra i buoni giocatori e quelli che percepiscono 10 milioni di euro a stagione. Kevin veniva da un mondo totalmente diverso e per questo ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Sono soddisfatto di lui, ha dimostrato di essere un giocatore vero".

Che bilancio fa della stagione del Napoli?

"Il campionato è finito in anticipo, così come l'Europa League. In Serie A gli obiettivi sono stati raggiunti, in coppa no e adesso non cambierà più niente da qui al termine della stagione. Adesso è già tempo di pensare all'anno prossimo".

Offerte per Konaté?

"Ha rinnovato con il Lipsia dopo aver giocato 40 partite in stagione. Ha fatto molto bene quest'anno e il Napoli non me lo ha mai chiesto".