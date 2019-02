A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Bruno Satin, procuratore di Kevin Malcuit: “Quando il Napoli vince, va tutto bene. Ieri Malcuit è stato fortunato perché il rigore per il Parma c'era, speriamo però che possa limare questi difetti. Gervinho è uno dei più difficile da marcare, però Malcuit è abituato a calciatori del genere e ci ha messo velocità. Nelle giovanili giocava da ala destra, poi man mano è indietreggiato, ma ha sempre mantenuto la qualità offensiva. Non gli interessa segnare tanti gol, va bene anche servire assist. Il Salisburgo è squadra forte ed ha dominato il girone in Europa League, lo scorso anno è arrivato in semifinale e questo vuol dire che è una squadra forte e ci vorrà il miglior Napoli per passare il turno. Sarebbe bello veder giocare Malcuit in Nazionale, non ho notizie in tal senso, ma se le avessi non lo direi”.