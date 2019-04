Napoli, ag. Malcuit: "Futuro in azzurro? Non spetta a me dirlo"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'ultima partita degli azzurri contro l'Atalanta ma anche sul futuro del terzino azzurro: "Quando hai la possibilità di fare gol ci vuole cattiveria e voglia di chiudere, la partita contro l'Atalanta andava chiusa. Dopo 45' minuti, anche ad inizio secondo tempo, hanno avuto palle gol e non sono riusciti a fare gol, poi succede che gli altri che non sono morti ancora poi si risvegliano e fanno gol. Questo gruppo ha fatto cose straordinarie, è arrivato ad un livello incredibile, alla fine quando mancano gli stimoli a livello psicologico diventa più duro, perché hanno già ipotecato il secondo posto, sono fuori dall'Europa League, non è tanto sul gruppo di giocatori o su quanti ne si debba cambiare, credo che sia l'approccio mentale delle partite di questa stagione che è difficile. Malcuit nel Napoli del futuro? Non tocca a me dirlo, credo che quando ha avuto la possibilità di giocare abbia fatto bene, sempre grande voglia di dimostrare al mister che è un giocatore da Napoli. Prima di ieri non aveva giocato per un po' di tempo, per 3-4 volte ha fatto la differenza sulla fascia ma non è bastato. Kevin è parte di questa rosa, è un giocatore che ha dimostrato di poter essere nel Napoli".