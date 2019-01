Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi ha stupito, conoscevo le sue qualità e le sue caratteristiche. Pensavo che ci sarebbe stato il dualismo con Hysaj, ha trovato anche quello con Callejon e Maksimovic. Ha avuto tanta concorrenza, ma non ha avuto paura e ha dimostrare di essere un giocatore da Napoli, importante per la squadra. Si tratta di un ragazzo che ha avuto un percorso complicato. Quand'era nel vivaio del Monaco non ha ottenuto un contratto ed è dovuto andare in Serie C e B, risalire piano piano. Arriva nel suo momento migliore al Napoli, ora è maturo per giocare ai livelli più alti. E ha la fortuna di avere un mister come Ancelotti e il suo staff per farlo crescere dal punto di vista tattico. Un paio di giorni fa è venuto nel mio ufficio e mi diceva che la cosa più difficile, quando deve riposare o non giocare per due o tre partite per poi rientrare, è che gli manca il ritmo".