Napoli, ag. Malcuit: "Ho parlato con Ancelotti, giocherà più spesso"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto al microfono di Radio Crc parlando del difensore del Napoli che potrebbe trovare spazio domenica contro il Sassuolo al San Paolo. "Malcuit - ha detto Satin - è un bravo giocatore. Quando il Napoli ha cercato un terzino destro, avevo consigliato il nome a Giuntoli. Hanno fatto un short-list. C’erano anche Lainer e Sabaly che non sono andati in porto, poi hanno puntato su Malcuit e così abbiamo fatto questa operazione. Se ho parlato di Ancelotti con Malcuit? Sì, ho avuto la fortuna di parlare una settimana fa, prima della partita con il Parma, col mister. Abbiamo parlato di cosa faceva bene Malcuit e cosa doveva cambiare. L’Italia è un’altra tappa della sua carriera, con un allenatore come Ancelotti è un’opportunità incredibile, con Ancelotti e il suo staff è più forte. Se gioca domenica? Non lo so, Carlo fa sapere la formazione il giorno prima quasi. L’impressione è che giocherà molto più spesso".