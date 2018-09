Napoli, ag. Malcuit: "I tifosi sanno che possono contare su di lui"

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Bruno Satin, agente del difensore del Napoli Kevin Malcuit che ieri, in occasione della gara al San Paolo contro il Napoli, ha debuttato con la maglia azzurra. "Kevin ieri non mi ha sorpreso, sapevo che è un buon giocatore, un giocatore da Napoli, il club ha investito su di lui perché è forte ed è in grado di fare bene. A inizio di carriera ha giocato anche come ala, con i professionisti invece sempre come terzino, lui è un terzino moderno, offensivo, non so se avete notato la sua qualità nei primi 2 cross, erano delle palle gol, è veloce, potente, anche a livello difensivo nell’uno contro uno è molto bravo e aggressivo. Ieri ero al San Paolo, lui era molto contento, ha dimostrato ai tifosi che può giocare in questa squadra ed è un buon giocatore. Ora arriveranno le partite difficili, e lo staff tecnico sa che può contare su di lui. Sul Napoli? La base è la stessa dello scorso anno, possono lottare per lo Scudetto", le sue parole.