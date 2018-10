Napoli, ag. Malcuit: “Il ct francese lo segue, presto sarà convocato"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell'esterno del Napoli che ha giocato due sere fa contro l'Udinese. “Se questo PSG ha un punto debole è quello di lasciare, in ogni gara, l’opportunità di fare gol all’avversario. Anche l’Amiens sabato scorso ne ha avute. Quando il Napoli avrà la possibilità di salire veloce dovrà farlo. Malcuit è sempre stato un ottimo compagno di squadra, benvoluto in qualsiasi spogliatoio di cui abbia fatto parte. Presto Deschamps lo convocherà in Nazionale, era già nei radar del ct dai tempi del Lille”, ha detto.