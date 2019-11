Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulle condizioni del terzino azzurro dopo l'infortunio: "Come sta Malcuit? Tutto procede normalmente. E' un infortunio che si deve metabolizzare, fa parte del mestiere ovviamente. Purtroppo quando succede c'è sempre un momento difficile sotto il punto di vista morale, ma lui è già in riabilitazione, sta ascoltando tutte le raccomandazioni del corpo medico per recuperare al meglio. L'obietti chiaro è di poter essere pronto al più presto, i tempi purtroppo in questo tipo di infortunio non sono corti, ci vogliono tutte le garanzie prima di tornare, e per questo c'è lo staff che consiglierà bene. Si deve guardare avanti invece che indietro.

Situazione in casa Napoli? L'unica soluzione possono darla lo staff e la rosa dei giocatori, forti ed importanti, c'è bisogno di un patto per mettere tutto da parte, cercando di raggiungere gli obiettivi che al momento sono due, passare il turno in Champions ed arrivare tra le prime quattro a fine anno. Poi alla fine della stagione possono succedere un sacco di cose, ma giocatori e staff possono decidere di concentrarsi sui risultati per fare il meglio possibile".