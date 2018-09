Bruno Satin, procuratore dei Kevin Malcuit - esterno del Napoli - ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento del suo assistito. "È pronto per l'esordio, fisicamente sta bene. Può giocare anche a sinistra, non ci sono problemi. Titolare con la Fiorentina? Presto per dirlo, ma il Napoli non può perdere di nuovo".