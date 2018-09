Napoli, ag. Malcuit: "Sarà titolare col Parma, me l'ha detto il ragazzo"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss confermando che stasera sarà titolare al cospetto del Parma: “Giocherà dal primo minuto, me l’ha detto il ragazzo. Sta lavorando duro e attendeva la sua opportunità, speriamo che possa fare una buona gara stasera. Stasera sarò al San Paolo per vedere la gara. Kevin spinge molto, ha forza nelle gambe, è aggressivo, sa saltare l’uomo, crossa bene… Mi auguro che stasera giochi con cautela, un esordio non è mai facile e lui non vuole sbagliare. Lui è un ragazzo simpaticissimo, gli manca ancora imparare qualche parolaccia in napoletano. Deve adattarsi velocemente con la lingua, ma si è già inserito bene nel gruppo e in città”.