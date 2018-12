Napoli, ag. Malcuit: "Sparito scetticismo iniziale, Ancelotti bravissimo"

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Bruno Satin, agente del difensore del Napoli Kevin Malcuit che ha parlato delle ultime vicende legate ai partenopei. "Incrocio ai sedicesimi con lo Zurigo? Sembra un sorteggio favorevole per il Napoli, un minimo di cautela ci vuole sempre, ma per lo Zurigo è già stata un’impresa passare il girone. Non so chi giocherà a destra, che sistema sceglierà il mister, nessuno è indispensabile ma tutti sono utili. Kevin si è inserito bene sia a livello di gioco che nello spogliatoio, con un mister come Ancelotti poi è tutto più semplice, ma siamo molto contenti del fatto che sia riuscito a dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere parte di questa rosa, lo scetticismo dell’inizio non c’è più, anzi molti vogliono vederlo giocatore, ho avuto tanti feedback positivi sul calciatore. Lui e Ghoulam sono entrambi terzini di spinta, bravi nel puntare l’uomo, insieme allargano un po’ le difese, aprono più spazi per gli altri. Ancelotti è bravissimo, saprà usarli insieme all’occorrenza", ha detto Satin.