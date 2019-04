Napoli, ag. Malcuit: "Spera di giocare, ha un amico in casa Arsenal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Malcuit giocherà contro l'Arsenal? Lo spera Bruno Satin, agente del difensore, intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Arsenal-Napoli sarà una gara equilibrata ma vedo per il Napoli qualcosa in più sia per i giocatori sia per il ritorno al San Paolo. E' una partita di grande livello con stadi e tifosi trascinanti. L'Arsenal è in corsa per la Champions dell'anno prossimo mentre per il Napoli è già assicurata. Per il Napoli vincere l'Europa League sarebbe una bella soddisfazione. Non si conosce la formazione del Napoli e Malcuit ha voglia di giocarla. Kevin è molto amico di Aubameyang. Con l'Arsenal può succedere di tutto ma a livello difensivo sono più deboli. Il Napoli ha una buona chance di fare due goal all'Emirates, non dev'essere pauroso e non deve pensare solo a difendere. Deve provare a vincere la partita".