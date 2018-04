Napoli, ag. Mario Rui: "È uno dei migliori in Europa. Non è una riserva"

© foto di Federico De Luca

L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Non accetto che venga considerato una riserva importante, è un titolare e non ha da invidiare nulla a nessuno. È uno dei migliori terzini d'Europa ed è stato anche convocato dalla Nazionale portoghese. Se resterà a Napoli lo farà per giocarsi il posto".